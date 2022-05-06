BMW представит новую модель до конца 2022 года

Новый BMW X5 M60i представят до конца текущего года. Об этом сообщило издание INC-news.

Сейчас автомобиль проходит тесты. Известно, что он получил зауженные фары и трехмерную радиаторную решетку.

В техническом плане изменения у модели небольшие. В новом варианте машина оснащена доработанным 4,4-литровый V8 biturbo вместе с 48-вольтовым стартер-генератором, который интегрирован в 8-АКПП. Электрическая надстройка дает возможность развивать 12 сил и 200 Нм, что плавно запускает двигатель и помогает ему при повышенных нагрузках.