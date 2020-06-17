BMW представила обновленную M5

Передняя часть авто получила более крупную радиаторную решетку, а переработанные бамперы предали автомобилю более утонченный вид. За динамичный облик отвечает большой шестиугольный центральный дефлектор в переднем бампере, окруженный двумя воздухозаборниками поменьше.

ИА Nation News написал, что главное изменение в новой модели — полная электронная панель приборов на 12,3 дюйма. У M8 также позаимствовали клавишу M Mode, которая регулирует интенсивность вмешательства систем помощи водителю.