BMW попросила россиян вернуть 20-летние машины

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» намерена отозвать 1652 автомобиля BMW третьей серии, которые она распродала в России с января 1998 года по декабрь 2000 года. Причиной отзыва в компании назвали проблемы с подушками безопасности.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях надувная подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа NADI. Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться», — сообщил Росстандарт.

Владельцы могут самостоятельно определить, нужно ли им беспокоиться, или с их автообилем все в порядке. Для этого достаточно VIN-кода машины. Его можно проверить через активный поиск, который работает по адресу easy.gost.ru или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru — с этим сервисом у Росстата есть соглашение об обмене информацией.

Если авто оказалось в списке проблемных. автовладельцу лучше поспешить к официальному дилеру. В компании подчеркнули, что все работы по замене проблемного узла будут для владельца бесплатными.