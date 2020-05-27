BMW показала новый вариант седана пятой серии в России

Производители изменили форму радиаторной решетки и добавили задние фонари с трехмерным эффектом. Во всех вариантах обновленной модели появились трапециевидные выхлопные патрубки. Покупатели также могут выбрать среди новых цветов кузова.

В модели предусмотрена комплектация 12,3-дюймовым информационным дисплеем. Компания оснастила автомобиль облачной навигационной системой, автоматическим климат-контролем и системой, которая предупреждает о сходе с полосы движения. Более того, в обновленной версии появится ассистент парковки с дополнительным ассистентом движения задним ходом.

В России машину будут продавать от 3 470 000 рублей. Новый автомобиль BMW рассчитан на пять бензиновых и дизельных двигателей с мощность от 184 л. с. до 530 л. с.