    04 марта 2020, 14:16

    BMW показала новый логотип. Черного цвета больше нет

    Дарья Бунякова

    Компания BMW решила обновить логотип, чтобы привлечь новых покупателей. Эмблему сделали двухмерной, отказавшись от черного цвета.

    Новый логотип немецкий автоконцерн представил в Instagram. Дизайнеры оставили на эмблеме синие и белые части, которые символизируют флаг Баварии. Над ними красуется название марки, выполненное в стальном цвете, а вокруг сделали металлический круг.

    В компании отметили, что с помощью обновленного логотипа хотели привлечь покупателей из числа молодых людей. По словам старшего вице-президента компании Йенса Тимера, концерн стремится стать «брендом отношений», а новый знак бренда символизирует ясность и открытость.

    BMW показала новый логотип. Черного цвета больше нет | Изображение 1
    Источник фото: bmw.com

    Автолюбители могут оценить новую эмблему на автомобиле Concept i4. Серийная версия модели появится уже в следующем году.

    В начале февраля в Сети появилось фото новой модели BMW 4-Series. На снимки попали огромная решетка радиатора, фары и бампер. Премьера должна состояться в 2020-м, но старт продаж запланирован не раньше 2021 года.