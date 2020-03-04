BMW показала новый логотип. Черного цвета больше нет

Компания BMW решила обновить логотип, чтобы привлечь новых покупателей. Эмблему сделали двухмерной, отказавшись от черного цвета.

Новый логотип немецкий автоконцерн представил в Instagram. Дизайнеры оставили на эмблеме синие и белые части, которые символизируют флаг Баварии. Над ними красуется название марки, выполненное в стальном цвете, а вокруг сделали металлический круг.

В компании отметили, что с помощью обновленного логотипа хотели привлечь покупателей из числа молодых людей. По словам старшего вице-президента компании Йенса Тимера, концерн стремится стать «брендом отношений», а новый знак бренда символизирует ясность и открытость.

Источник фото: bmw.com

Автолюбители могут оценить новую эмблему на автомобиле Concept i4. Серийная версия модели появится уже в следующем году.

В начале февраля в Сети появилось фото новой модели BMW 4-Series. На снимки попали огромная решетка радиатора, фары и бампер. Премьера должна состояться в 2020-м, но старт продаж запланирован не раньше 2021 года.