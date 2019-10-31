  • BMW отзовет тысячи автомобилей из России

    31 октября 2019, 13:49

    Ольга Ситникова

    Российская компания «БМВ Русланд Трейдинг», которая является официальным представителем BMW, отзовет более четырех тысяч автомобилей из России. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Росстандарт.

    По информации Росстандарта, немецкий производитель отзывает 4 144 автомобиля марки BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39). Отзыву подлежат машины, которые реализованы с февраля 2000 года по май 2002 года, из-за предположительных проблем с подушкой безопасности.

    «Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора», — отмечает Росстандарт.

    Если подушки безопасности сработают стандартно, то существует риск слишком высокого давления в газогенераторе. Это может спровоцировать взрыв газогенератора и выброс металлических осколков.

    Дилерский центр проверит номер подушки безопасности в рулевом колесе автомобилей. Подушку с номером ВАМ РТ1-1085 следует заменить.