BMW отзовет тысячи автомобилей из России

По информации Росстандарта, немецкий производитель отзывает 4 144 автомобиля марки BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39). Отзыву подлежат машины, которые реализованы с февраля 2000 года по май 2002 года, из-за предположительных проблем с подушкой безопасности.

«Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора», — отмечает Росстандарт.

Если подушки безопасности сработают стандартно, то существует риск слишком высокого давления в газогенераторе. Это может спровоцировать взрыв газогенератора и выброс металлических осколков.

Дилерский центр проверит номер подушки безопасности в рулевом колесе автомобилей. Подушку с номером ВАМ РТ1-1085 следует заменить.