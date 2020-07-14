BMW отзовет из России 530 машин

Компания BMW отзовет из России 530 своих автомобилей. Речь идет о BMW 3-й серии с заводскими индексами G20, Z4 (G29), X3 M (F97) и X4 M (F98), которые были выпущены в период с октября 2018 года по апрель 2019.

Об этом сообщается на сайте Росстандарта. По данным ведомства, причиной отзыва стала «повышенная вибрация, которая может привести к поломке поперечных рулевых тяг. В случае поломки поперечной рулевой тяги серьезно ухудшается управляемость автомобиля».

Отмечается, что владельцев автомобилей уведомили об отзыве. Помимо этого, не дожидаясь уведомления, они могут самостоятельно проверить подходит ли их транспортное средство под отзыв или нет.

Для этого нужно сверить свой VIN-номер с выложенным на сайте ведомства списком или воспользоваться специальным сервисом. А затем обратиться в ближайший дилерский центр.

«На транспортных средствах будет выполнена замена обеих поперечных рулевых тяг. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — сказано в сообщении.