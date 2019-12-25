BMW объявила об отзыве автомобилей в России

Отзывная кампания включает 19 087 автомобилей BMW X6 (серий F16) и BMW X6M (серий F86), реализованных с сентября 2017 года.

Оказалось, что удерживающие скобы ISOFIX могут разрушиться при использовании детских сидений.

Владельцам отзываемых автомобилей предложат бесплатно приварить к удерживающей скобе промежуточную вставку.

Уточняется, что список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на официальном сайте Росстандарта.