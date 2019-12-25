BMW объявила об отзыве автомобилей в России
Причиной отзыва двух моделей автомобилей немецкой компании стали ненадежные крепления детских кресел, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Росстандарт.
Отзывная кампания включает 19 087 автомобилей BMW X6 (серий F16) и BMW X6M (серий F86), реализованных с сентября 2017 года.
Оказалось, что удерживающие скобы ISOFIX могут разрушиться при использовании детских сидений.
Владельцам отзываемых автомобилей предложат бесплатно приварить к удерживающей скобе промежуточную вставку.
Уточняется, что список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на официальном сайте Росстандарта.