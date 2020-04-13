BMW 1986 года выпуска без пробега появилась в продаже в Великобритании

Владелец почти не ездил на машине, однако 34 года хранил ее в специальном боксе, в котором поддерживал постоянную температуру. Такие условия позволили сохранить заводское состояние автомобиля. Транспортное средство ни разу не ставили на учет.

В модели 325iX 1986 года установлен бензиновый двигатель на 2,5 литра с мощностью 170 л. с. Седан оснастили пятиступенчатой механической коробкой передач. Сиденья и дверные карты внутри машины выполнены из синей ткани. Кузов имеет цвет серебряный металлик.

Собственник раритетного автомобиля рассчитывает получить 48 тысяч фунтов с продажи. Это 4,4 миллиона рублей.

Ранее руководство марки BMW обновило логотип для привлечения новых клиентов. Эмблема лишилась объема и стала плоской. Из нее убрали черный цвет, оставив лишь белый и голубой.