Блогера из Краснодара оштрафовали за коретные колеса на его Lada

Житель Краснодара установил на свой автомобиль Lada Priora двухметровые кольца, выкрашенные золотой краской. Они напоминают колеса от кареты. Но полицейские заставили мужчину ликвидировать оригинальный тюнинг.

Автомобилю около 10 лет. Его владелец установил вместо обычных колеса, похожие на каретные. Их диаметр 72 дюйма. Из-за этого клиренс Lada Priora увеличился приблизительно на 1,5 метра. Известно, что технические особенности видоизмененного автомобиля не позволяют ему поворачивать. Скорость машина может развивать не более 10 километров в час.

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Необычный автомобиль появился на улицах Краснодара. Он проехал по центру и был припаркован возле драматического театра. Естественно, прохожие тут же стали активно снимать фото и видео с тюнингованной машиной.

В УМВД по Краснодарскому краю модификацию машины не оценили. Они вынуждены требовать, чтобы владелец снял колеса.

«По факту управления гражданином транспортным средством, в которое были внесены изменения в нарушение действующего регламента безопасности дорожного движения, проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Личность хозяина автомобиля была установлена. Вагану Микаеляну выписали штраф в размере 500 рублей. Вернуть «родные» колеса машине необходимо в течение 10 суток.

«В течение 10 дней можно еще раз на ней ехать, можно еще раз заплатить штраф. Ничего страшного. Скорее всего, буду продолжать ездить, но могу быть не я за рулем, кого-нибудь другого попрошу. Предписание было на меня, другой человек имеет право ездить. Тем более, если мы будем ехать где-то на закрытой территории», — пояснил владелец машины.

Ваган сказал, что идея необычного тюнинга пришла ему совершенно спонтанно. Он просто решил сделать автомобиль на максимально больших колесах. Интересно было, как он будет двигаться.

В комментарии «360» житель Краснодара пообещал, что в течение 10 дней снимет «крутое видео», где Priora перевернут вверх ногами и приведут в движение.