Блогера из Краснодара оштрафовали за коретные колеса на его Lada
Автомобилю около 10 лет. Его владелец установил вместо обычных колеса, похожие на каретные. Их диаметр 72 дюйма. Из-за этого клиренс Lada Priora увеличился приблизительно на 1,5 метра. Известно, что технические особенности видоизмененного автомобиля не позволяют ему поворачивать. Скорость машина может развивать не более 10 километров в час.
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Необычный автомобиль появился на улицах Краснодара. Он проехал по центру и был припаркован возле драматического театра. Естественно, прохожие тут же стали активно снимать фото и видео с тюнингованной машиной.
В УМВД по Краснодарскому краю модификацию машины не оценили. Они вынуждены требовать, чтобы владелец снял колеса.
«По факту управления гражданином транспортным средством, в которое были внесены изменения в нарушение действующего регламента безопасности дорожного движения, проводится проверка», — отметили в ведомстве.
Личность хозяина автомобиля была установлена. Вагану Микаеляну выписали штраф в размере 500 рублей. Вернуть «родные» колеса машине необходимо в течение 10 суток.
«В течение 10 дней можно еще раз на ней ехать, можно еще раз заплатить штраф. Ничего страшного. Скорее всего, буду продолжать ездить, но могу быть не я за рулем, кого-нибудь другого попрошу. Предписание было на меня, другой человек имеет право ездить. Тем более, если мы будем ехать где-то на закрытой территории», — пояснил владелец машины.
Ваган сказал, что идея необычного тюнинга пришла ему совершенно спонтанно. Он просто решил сделать автомобиль на максимально больших колесах. Интересно было, как он будет двигаться.
В комментарии «360» житель Краснодара пообещал, что в течение 10 дней снимет «крутое видео», где Priora перевернут вверх ногами и приведут в движение.