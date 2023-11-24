24 ноября 2023, 15:01
Благоустройство у станции МЦД-4 «Минская» завершили в Москве
Бирюков: благоустройство у станции МЦД-4 «Минская» завершили на западе Москвы
Благоустройство у станции МЦД-4 «Минская» на западе Москвы завершилось. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«Работы по благоустройству провели на улице Минская и проспекте Генерала Дорохова», — рассказал он.
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В рамках работ улучшили пешеходную и транспортную инфраструктуры, а также создали комфортного пространства для отдыха горожан. Вблизи входов на станции метро отремонтировали и расширили тротуары, на проезжей части заменили асфальт. На территории установили лавочки и навигационные стелы.
У станции появился сквер с экотропами. В нем высадили 200 деревьев и кустарников и уложили газон. К концу осени там появится еще более двух тысяч зеленых насаждений. Кроме того, специалисты установили более 20 энергоэффективных фонарей
Два остановочных павильона переместили в более удобную для пассажиров локацию между входом в метро и самой станцией МЦД. Также рядом оборудовали стоянку на 150 машиномест и велопарковку.
ЖКХ
МЦД
Москва 2023
Петр Бирюков
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