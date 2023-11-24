Транспорт 24 ноября 2023, 15:01 Благоустройство у станции МЦД-4 «Минская» завершили в Москве Бирюков: благоустройство у станции МЦД-4 «Минская» завершили на западе Москвы Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы

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Благоустройство у станции МЦД-4 «Минская» на западе Москвы завершилось. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Работы по благоустройству провели на улице Минская и проспекте Генерала Дорохова», — рассказал он.

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В рамках работ улучшили пешеходную и транспортную инфраструктуры, а также создали комфортного пространства для отдыха горожан. Вблизи входов на станции метро отремонтировали и расширили тротуары, на проезжей части заменили асфальт. На территории установили лавочки и навигационные стелы.

У станции появился сквер с экотропами. В нем высадили 200 деревьев и кустарников и уложили газон. К концу осени там появится еще более двух тысяч зеленых насаждений. Кроме того, специалисты установили более 20 энергоэффективных фонарей

Два остановочных павильона переместили в более удобную для пассажиров локацию между входом в метро и самой станцией МЦД. Также рядом оборудовали стоянку на 150 машиномест и велопарковку.