Транспорт 28 декабря 2023, 10:36 Благоустройство у городского вокзала «Ростокино» завершили в Москве Бирюков: в Москве завершили благоустройство территории возле вокзала «Ростокино» РИА «Новости»

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Завершилось благоустройство территории у железнодорожной станции «Ростокино» в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, городской вокзал «Ростокино» стал связующим звеном между станциями метрополитена, Московского центрального кольца и Московской железной дороги.

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«В рамках работ благоустроили четыре территории, сделали удобные маршруты к транспортному объекту от жилой застройки», — отметил заммэра.

Специалисты убрали под землю воздушные электролинии, расширили пешеходные тротуары, обновили 16 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, разбили газон и установили свыше 50 фонарей.

На Проспекте Мира рядом с домом 202А обустроили сквер со скейт-парком, спортивными и детскими игровыми площадками и зонами отдыха. Около дома 185, корпус 2, появилось футбольное поле. В Будайском проезде организовали парковку на 60 машиномест и место для занятий воркаутом.

Ранее специалисты облагородили территорию, прилегающую к станции «Свиблово».