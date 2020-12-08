BlaBlaCar станет брать деньги за бронирование поездок

«Для пассажира это приведет к некоторому увеличению общей суммы, которую он платит. При этом важно помнить, что мы ограничиваем стоимость поездок, она у нас исходно весьма и весьма низкая. Для нас важно, чтобы даже после этого сервисного сбора цены оставались конкурентными для пассажиров», — пояснил ситуацию директор по маркетингу BlaBlaCar в России Михаил Добров.

Собеседник добавил, что платить придется лишь за бронирование. Пользоваться приложением и просматривать поездки можно будет по-прежнему бесплатно.

Пока система сбора комиссионных будет работать только на длинных маршрутах. Через несколько месяцев ее запустят в полном масштабе. В компании отметили, что нововведение повысит надежность платформы за счет большей ответственности пассажиров. Подобный опыт в европейских странах говорит о сокращении числа отказов от поездок на 40% по сравнению с бесплатным бронированием.

В России BlaBlaCar пользуются 25 миллионов человек. Сервис работает в 22 странах.