Бюджетную версию Volkswagen предложили вывести на российский рынок
Китайский бренд Jetta намерен выйти на глобальный рынок. Дешевый вариант Volkswagen может появиться и в России. Об этом сообщила «Российская газета».
По информации газеты «Известия», основная особенность автомобилей Jetta — более дешевая цена по сравнению с машинами Volkswagen. Китайская компания выпускает измененные седаны и кроссоверы последнего производителя. Например, VS5 и VS7 — бюджетные варианты
Предполагается, что бренд Jetta может стать доступным и для российских покупателей