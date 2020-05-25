Бюджетную версию Volkswagen предложили вывести на российский рынок

По информации газеты «Известия», основная особенность автомобилей Jetta — более дешевая цена по сравнению с машинами Volkswagen. Китайская компания выпускает измененные седаны и кроссоверы последнего производителя. Например, VS5 и VS7 — бюджетные варианты

Предполагается, что бренд Jetta может стать доступным и для российских покупателей