15 мая 2023, 23:14
Бизнесвумен Лубнина рассказала о будущем китайского автопрома
Бизнесвумен Лубнина: китайские производители авто решили занять российский рынок
В последнее время на российском авторынке стало появляться все больше китайский автомобилей. Бизнесвумен, эксперт по Китаю Юлия Лубнина рассказала о будущем китайского транспорта в России. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.
Специалист пояснила, что китайское производство давно вышло на высокий уровень. В ближайшее время автомобили из Китая полностью вытеснят с российского рынка машины из Европы и Японии.
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«Если сравнить премиальные китайские автомобили с аналогами, то первые по своим опциям и ходовым характеристикам сильно превосходят европейских собратьев», — отметила Лубнина.
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