Бизнес-класс «Аэрофлота» признан лучшим в мире по версии World Travel Awards 2019

«Аэрофлот» вновь подтвердил лидерские позиции в глобальной авиации, одержав победу в двух главных номинациях в финале престижной премии World Travel Awards 2019 — «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс».

Аэрофлот на протяжении трех лет подряд удерживает статус самого узнаваемого бренда в мировой авиации, оставаясь первым и единственным в истории обладателем данного титула от World Travel Awards, а бизнес-класс национального перевозчика вновь был признан лучшим в мире.

Торжественный финал мирового этапа World Travel Awards 2019 года состоялся 28 ноября в Королевском оперном театре Маската в Султанате Оман. На 26-й церемонии World Travel Awards по традиции собрались лучшие представители глобальной индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации.

Премия учреждена в 1993 году в Великобритании и за время своего существования приобрела неофициальный статус «туристического Оскара». В течение всего года награды World Travel Awards присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

«Победа в престижных номинациях главной мировой туристической премии World Travel Awards наглядно демонстрирует верность курса развития нашей компании. Высочайший уровень продукта, лучшие показатели пунктуальности в мире, удобная маршрутная сеть и ставка на развитие цифровых технологий были по достоинству оценены международным сообществом путешественников», — сказал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Ранее в этом году Аэрофлот одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2019 в трех номинациях: «Лидирующий авиационный бренд Европы», «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом», а также «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию» — показательной для лидера на транзите Европа-Азия.