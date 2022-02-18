Битумные материалы «Газпром нефти» использовали при обновлении 12 тысяч км дорог столичного региона в 2021-м

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефть — Битумные материалы» увеличил объем поставок вяжущих материалов на 43,5% дорожно-строительным компаниям Москвы и Московской области в 2021 году. Продукцию «Газпром нефти» использовали для строительства и ремонта более 12,5 тысячи километров дорог в столичном регионе.

В 2021 году «Газпром нефть — Битумные материалы» реализовала 549 тысяч тонн материалов и битумопроизводной продукции. Поставки осуществляются с Московского НПЗ, Рязанского завода битумных материалов и предприятия «НОВА-Брит» в Вязьме Смоленской области.

Среди проектов, в которых были задействованы битумные материалы «Газпром нефти», — строительство ЦКАД, скоростной магистрали М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, ремонт и реконструкция Московской кольцевой автодороги.

«Интенсивность движения на магистралях московского региона предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий. Наша битумная продукция с запасом перекрывает эти требования и увеличивает межремонтный срок эксплуатации городских и загородных трасс, благодаря чему снижается число автомобильных заторов, вызванных необходимостью замены дорожного полотна. Уверен, что это по достоинству оценили московские водители, путешествуя по качественным дорогам, построенным с применением нашего битума», — сказал генеральный директор «Газпром нефти — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

Чтобы обеспечить растущую потребность столичного региона в битумных материалах, Московский НПЗ «Газпром нефти» увеличил производительность большой битумной установки — крупнейшего в Европе производственного комплекса такого типа. Высокий технологический уровень оборудования позволил повысить производство на 11% и отказаться от ежегодной остановки комплекса на плановый ремонт.

«Московский НПЗ бесперебойно обеспечивает столичный регион не только моторным и авиационным топливом, но и битумом для строительства и ремонта быстроразвивающейся дорожной сети. Модернизация и оптимизация режимов работы битумного комплекса, внедрение современных цифровых и природосберегающих технологий позволяют нам решать эту задачу все более эффективно, при этом сокращая нагрузку на окружающую среду», — подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.