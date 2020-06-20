Битум Московского НПЗ будут использовать в Скандинавии

Битум Московского НПЗ впервые отгрузили морским транспортом в страны Скандинавии. Это партия высокотехнологичного дорожного битума объемом 3,1 тысячи тонн. Ее доставили из Санкт-Петербурга в Норвегию на танкере-битумовозе «Elizabeth J».

Для того, чтобы поставлять материалы, полноценно сохраняя качество, разработали уникальную схему. Она включает в себя два логистических этапа.

Сначала их в разогретом состоянии перевозят автомобильным транспортом с Московского НПЗ «Газпром нефти» в порт Санкт-Петербурга, а затем в изолированных емкостях доставляют на танкере-битумовозе по Балтийскому морю в Скандинавию.

«Развивая собственную логистическую сеть, в „Газпром нефти“ внедряют эффективные решения в отгрузке готовой продукции клиентам как в России, так и за рубежом. И такое комплексное использование автомобильного транспорта, кловертейнеров и наливных морских танкеров позволяет выстраивать наиболее оптимальные маршруты для поставки, обеспечивая и высокое качество битумов вне зависимости от сезона или расстояния», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

Производство битума по лучшим международным стандартам и с высоким экспортным потенциалом обеспечено на большой установке Московского НПЗ «Газпром нефти» — крупнейшей в России и Европе.

Работы, проведенные на установке для битума, позволили увеличить производство продукции в первом квартале года на 35%. Об этом рассказал генеральный директор Московского НПЗ «Газпром нефти» Виталий Зубер.

Программа развития Московского НПЗ и системное внедрение новых технологий позволяют добиться высокой эффективности производства и гибко реагировать на запросы рынка. Это справедливо для всех технологических цепочек предприятия, в том числе и для крупнейшей современной площадки по производству вяжущих в России — битумной установки Московского НПЗ Виталий Зубер.

А в 2018 году, в ходе Петербургского инвестиционного форума губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение с компанией «Газпром нефть» о сотрудничестве в обеспечении региона современным битумом. Вместе с тем «Газпром нефть» и Подмосковье договорились о сотрудничестве в программе импортозамещения в сфере ЖКХ, транспорта и инфраструктуры.