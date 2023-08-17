17 августа 2023, 11:08
Билеты на поезда в России снова стали продавать за 90 суток
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все дальние поезда
Российские железные дороги возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования с 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба холдинга в своем Telegram-канале.
Билеты на некоторые поезда нельзя было купить раньше, чем за 45 суток, в связи с масштабными работами в Центральном транспортном узле. Компания-перевозчик реконструировала здесь инфраструктуру. Теперь билеты снова можно приобрести за 90 суток.
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«Уже сегодня можно приобрести билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно», — отметили в РЖД.
Изменения коснулись поездов, следующих на юг. Пассажиры могут уже сейчас купить билеты и запланировать отпуск на Черноморском побережье в бархатный сезон или поездку на ноябрьские праздники, указали в пресс-службе. В ближайшее время холдинг продолжит снимать ограничения на другие популярные направления.
Ранее РЖД добавили новую остановку в маршруты четырех «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. В компании приняли это решение для улучшения транспортной доступности.
РЖД
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