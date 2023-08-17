Транспорт 17 августа 2023, 11:08 Билеты на поезда в России снова стали продавать за 90 суток РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все дальние поезда РИА «Новости»

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Российские железные дороги возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования с 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба холдинга в своем Telegram-канале.

Билеты на некоторые поезда нельзя было купить раньше, чем за 45 суток, в связи с масштабными работами в Центральном транспортном узле. Компания-перевозчик реконструировала здесь инфраструктуру. Теперь билеты снова можно приобрести за 90 суток.

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«Уже сегодня можно приобрести билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно», — отметили в РЖД.

Изменения коснулись поездов, следующих на юг. Пассажиры могут уже сейчас купить билеты и запланировать отпуск на Черноморском побережье в бархатный сезон или поездку на ноябрьские праздники, указали в пресс-службе. В ближайшее время холдинг продолжит снимать ограничения на другие популярные направления.

Ранее РЖД добавили новую остановку в маршруты четырех «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. В компании приняли это решение для улучшения транспортной доступности.