Билеты на поезд в Крым начнут продавать 8 ноября

Билеты на поезда в Крым начнут продавать 8 ноября. Первые составы по новому железнодорожному мосту отправятся из Санкт-Петербурга и Москвы.

Как сообщил оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс», купить билет можно в железнодорожных кассах и на сайтах компании.

Самым первым в Крым отправится поезд из Санкт-Петербурга. Он выедет с Московского вокзала 23 декабря, в 14:00. Время в пути составит 43,5 часа. Маршрут между Петербургом и Крымским полуостровом будут обслуживать пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Первый поезд из Москвы до Симферополя отправится в 23:45 24 декабря. Добраться до полуострова можно будет за 33 часа, будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ.

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«Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова. В декабре, после открытия Крымского моста, начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта», — цитирует пресс-служба генерального директора оператора Александра Ганова.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров.