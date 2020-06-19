Билеты на поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, отправлением 1 и 8 июля можно будет купить по сниженной фиксированной цене. В РЖД пообещали не увеличивать их стоимость в зависимости от даты покупки или спроса на билеты.

В пресс-службе «Холдинга „РЖД“» сообщили, что объявляется специальная тарифная акция.

«В базовом классе стоимость билета на „Сапсане“ между Санкт-Петербургом и Москвой составит от 1898 рублей, в экономическом — от 1999 рублей», — говорится в сообщении РЖД.

Купить проездные документы и получить дополнительную информацию можно будет во всех кассах дальнего следования, а также на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам». При покупке билета пассажиры смогут выбрать одну из семи предоставленных категорий мест.

С 26 мая число поездов «Сапсан» было увеличено в два раза. При этом был сохранен временный график рейсов, введенный 21 мая.