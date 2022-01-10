Билеты экзамена на права изменят из-за молодых водителей

В МВД задумались над необходимостью изменения билетов в теоретическом экзамене на водительские права. Эта работа направлена на снижение числа аварий с молодыми водителями, сообщили в пресс-центре ведомства ТАСС.

МВД намерено в целом усовершенствовать систему допуска людей к управлению машинами. Для этого в билетах экзамена акцент с заучивания требований ПДД сместят к осознанному пониманию, как безопасно действовать в различных дорожных ситуациях. При этом учтут и психологический фактор поведения различных участников движения.

Министерство пока продолжает работу по изменению подхода к экзаменационным билетам. Все это идет в комплексе задач, направленных на снижение аварийности по вине водителей со стажем менее двух лет, объяснили в ведомстве. За 11 месяцев 2021 года в России зафиксировали свыше семи тысяч ДТП с участием таких водителей, жертвами которых стали 682 человека, более 10 тысяч пострадали.

Новые правила сдачи экзамена вступили в силу весной 2021 года. Теория не претерпела изменений, а практический экзамен теперь состоит только из поездки по городу. Об изменении билетов в МВД тоже заговорили еще в прошлом году.