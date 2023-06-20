Транспорт 20 июня 2023, 13:06 Билеты экономкласса российских авиакомпаний показали максимальный рост за 23 года Росстат: билеты экономкласса на внутренние рейсы российских авиакомпаний подорожали на 28% РИА «Новости»

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Стоимость билетов в салоне экономкласса на внутренних рейсах российских авиакомпаний выросла почти до семи тысяч рублей за тысячу километров пути. За год рост цены составил 28%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил РБК.

Новая цена на билеты экономкласса стала максимальным показателем с 2000 года. Прошлый потолок зафиксировали в августе 2010 года, когда стоимость полета внутри России составила 6892,51 рубля. Всего с начала года стоимость бюджетных авиабилетов выросла на 32%.

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Росстат при расчете цен использует специальный индекс, где учитывает стоимость билетов в населенных пунктах с аэропортами и расстояние между городами. При этом большая часть попадающих в мониторинг рейсов это перелеты в Москву. Если из города улететь в столицу нельзя, то для оценки берут стоимость билета в любой крупный российский город на регулярный рейс.

Эти данные не совпали с расчетами Федеральной антимонопольной службы. В беседе с журналистами там заявили, что по данным на апрель этого года цены на авиабилеты в экономклассе выросли только на 4%, что не превышает инфляционный прогноз Центробанка.

В ведомстве подчеркнули, что на цены влияет сезонность, спрос, инфляция, а также распродажи, которые устраивают авиакомпании. В ФАС не исключили, что при своем расчете могли использовать другие показатели, чем Росстат. Поэтому данные отличаются.