Транспорт 05 июня 2023, 17:50 Билетную систему транспорта Москвы внедрят на Ленинградском направлении железной дороги Мэрия Москвы: билетную систему московского транспорта внедрят на Ленинградском направлении Сайт мэра и правительства Москвы

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К запуску МЦД-3 на Ленинградском направлении железной дороги внедряют билетную систему московского транспорта. Об этом рассказали в мэрии российской столицы.

Ленинградское направление железной дороги интегрировали в систему Центральной пригородной пассажирской компании. Пассажиры смогут оплачивать проезд «Тройкой» и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК.

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Чтобы система заработала, потребовалось обновить турникеты и программное обеспечение на всех станциях Ленинградского направления, в том числе на тех, что войдут в МЦД-3: Грачевской, Моссельмаше, Лихоборах, Останкино, Петровско-Разумовской, Левобережной, Молжаниново, Фирсановской, Химки, Новоподрезково, Подрезково, Сходне, Ховрино, Крюково и Ленинградском вокзале.

МЦД-3 планируют открыть в августе 2023 года. Главными его плюсами должны стать короткие интервалы между поездами (пять–семь минут в часы пик) и предсказуемое расписание без дневных технологических перерывов.