Изображение советского автобуса разместят на юбилейном проездном билете «Подорожник»

СПб ГКУ «Организатор перевозок» и СПб ГУП «Пассажиравтотранс» выпустят новый лимитированный электронный проездной билет «Подорожник». На билете будет изображен советский автобус ЗИС-154. Об этом сообщили «Невские новости».

Дизайн билета будет посвящен юбилею регулярного автобусного сообщения в городе. В этом году ему исполняется 95 лет. Автобус ЗИС-154 запустили в 1947 году. Его вместимость составляла 60 пассажиров, а передвигался он благодаря дизелю и электричеству. Его маршрут простилался от Василевского острова до Невского проспекта.