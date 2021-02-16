МВД установило требования к безопасности авто при ТО

МВД прописало обязательные требования к безопасности автомобилей при прохождении техосмотра. Всего в список вошли более 80 пунктов, касающихся тормозной системы, двигателя, шин и колес.

Все установленные требования отмечены в новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно документу, водителям не удастся пройти ТО, если в их машине подтекла тормозная жидкость. Также будут проверять герметичность трубопроводов и работу стояночного тормоза, сообщил ТАСС.

Отдельно во время техосмотра будут проверять стекла. На лобовом стекле могут быть небольшие трещины, но они не должны влиять на обзор. Если трещина будет большой, то автомобиль не пройдет проверку. Также диагностическую карту не выдадут, если сиденья не оборудованы ремнями безопасности. При этом ремни должны быть без дефектов и исправно работать.

В документе прописано, что в автобусах должен быть тахограф или устройство для регистрации режима труда и отдыха водителей. Кроме того, ТО не получится пройти если в колесах нет хотя бы одного болта или гайки. Летняя резина в зимнее время тоже станет причиной для отказала в прохождении техосмотра.