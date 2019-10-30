Безопасность превыше всего. Стихийный пешеходный переход через ж/д пути убрали в Раменском

Ранее стихийный пешеходный переход в Раменском перекрывали железобетонными блоками, но жители, тем не менее, пробирались сквозь препятствие. На этот раз блоки забетонировали.

Несанкционированный пешеходный переход через железнодорожные пути между Раменским и Жуковским стал поистине, за много лет, народной тропой. Люди ходят туда-сюда по несколько раз в день: в школу, на работу, кто-то спешит на электричку. Теперь эту тропу закрыли.

Переход располагался между гаражами на улице Праволинейной. В конце сентября именно в этом месте произошла трагедия — мужчина попал под проходящий поезд. Совсем недавно тропу уже перекрывали железобетонными блоками, но жители все равно пробирались сквозь препятствие.

Источник фото: телеканал «360»

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Решение о перекрытии несанкционированного пешеходного перехода принято Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в рамках поручения губернатора Московской области. Оно направлено на снижение количества случаев травматизма и смертности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

«Мнения разделились. Но большинство поддерживают деятельность администрации, потому что сами понимаем, что это не выход и смертельные случаи будут продолжаться», — сказал Александр Трестер, начальник отдела по транспорту, связи и дорожной деятельности администрации г. о. Жуковский.

Остается надеяться, что жители поймут: безопасность жизни и здоровья — превыше всего. И лучше прогуляться 200 метров до нормального перехода, чем рисковать ежедневно, перебегая железнодорожные пути в неположенном месте.