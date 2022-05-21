Безопасность гражданской авиации в России останется высокой

Авиакомпании России столкнулись с ограничениями на импорт запчастей. Ведущий менеджер компании «Ваш Чартер», авиаброкер Никита Хозов в интервью «360» рассказал, что эти трудности не сильно повлияют на безопасность самолетов.

«На протяжении ближайших трех-четырех месяцев все оригинальные запчасти находятся на складах. Также пока в наличии есть электронные карты Jeppesen, которые используют пилоты. Базы в этих средствах навигации пока не устарели. Поэтому влияние санкций на российскую авиацию пока не наблюдается», — сказал он.

Однако Хозов отметил, что эта стабильность — временное явление. В ближайшее время необходимо наладить регулярное обновление карт Jeppesen, а также нормализовать поставки запчастей.

Если этого не произойдет, безопасность полетов может незначительно снизиться.

«Она не будет низкой. Это надо четко понимать. Авиация никогда не была опасной и не будет. Но она будет чуть безопаснее, чем поездка на автомобиле. Вы же не боитесь ездить на автомобиле? И нужно четко понимать, что если раньше шанс попасть в авиакатастрофу составлял один к десяткам миллионов, то теперь это соотношение будет равно один к ста тысячам или один на миллион», — отметил Хозов.

Он сказал, что в российской гражданской авиации сохранится высокий уровень безопасности. К тому же немаловажную роль сыграют грядущие кадровые перестановки в авиакомпаниях и госструктурах. Они смогут наладить новые каналы поставок запчастей.

«Я сам сейчас совершенно спокойно пользуюсь услугами российских авиакомпаний. Мне, как и многим людям, дорога своя жизнь. При этом я адекватно оцениваю, что уровень безопасности по-прежнему остается достаточно высоким. Повторюсь: он сейчас такой же, как и до санкций. Если не возобновят поставки запчастей, то через несколько месяцев он будет немного ниже. Но я надеюсь, что все у нас наладится», — подытожил Хозов.