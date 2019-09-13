Безопасно для пешеходов, комфортно для машин. Новый переход построят рядом с Шереметьево

Подземный пешеходный переход построят на 0,7 километра Старошереметьевского шоссе. Объект обеспечит безопасность пешеходов и увеличит пропускную способность шоссе за счет ликвидации наземного перехода и светофора. Кроме того, переход обеспечит доступ к строящейся железнодорожной станции у Северного терминального комплекса аэропорта «Шереметьево».

Планируется, что строительство подземного перехода начнется в 4-м квартале этого года, а завершится в конце 2020-го года. Объект построят за счет средств регионального бюджета. Стоимость составит 139 миллионов рублей.

«Подземный пешеходный переход протяженностью почти 54 метра и шириной 3 метра будет оборудован лифтом грузоподъемностью 630 кг у каждого выхода, что обеспечит доступ маломобильных групп населения, — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик. — В результате реконструкции Старошереметьевского шоссе пропускная способность дороги увеличится в два раза — до 70 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому для повышения уровня безопасности на данном участке также предусмотрено строительство четырех надземных пешеходных переходов, после чего будут ликвидированы наземные переходы (зебры) и демонтированы светофорные объекты. Полностью завершить работы на участке Старошереметьевского шоссе планируется в 2020 году».

С ноября 2018 года на Старошереметьевском шоссе реализуется 2-й этап реконструкции. В рамках проекта планируется строительство одноуровневой кольцевой четырехполосной развязки на пересечении улицы Авиационная, Лобненского и Шереметьевское шоссе.

Общая протяженность реконструкции составит более 3 км. Второй этап реконструкции Старошереметьевского шоссе является частью комплексных мероприятий по улучшению транспортной доступности международного аэропорта Шереметьево и городского округа Химки. В период с 2017 по 2018 годы здесь построено и реконструировано 4 дорожных объекта, в том числе восстановлены мосты через реку Клязьма на Шереметьевском шоссе, расширен до 4-х полос движения участок Старошереметьевского шоссе, связывающего между собой аэровокзальные комплексы аэропорта.