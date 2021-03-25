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    25 марта 2021, 16:17

    Безмасочник задержал рейс Санкт-Петербург — Краснодар

    Алена Макаренко

    Пассажир самолета, который направлялся из Санкт-Петербурга в Краснодар, отказался надевать медицинскую маску и устроил потасовку. Об этом сообщило РИА ФАН.

    На место ЧП прибыли полицейские. В итоге дебошир согласился надеть маску. Другие авиапассажиры отреагировали на это бурными аплодисментами, но мужчина из вредности вновь снял средство индивидуальной защиты.

    В итоге рейс задержали на полчаса.

    Ранее психолог рассказал, как разговаривать с человеком, который в грубой форме отказывается надевать медицинскую маску в период пандемии. Главное, нельзя отвечать со злостью.