Беженцам из Донбасса и Украины предложили дать отсрочку на страхование авто

Приехавшим в Россию с Украины, а также из ДНР и ЛНР захотели предоставить отсрочку на страхование машин. Законопроект об этом могут принять в первом чтении уже в апреле.

Отсрочку на страхование автомобилей прописали в законопроекте «О внесении дополнений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Согласно документу, украинцы и жители Донбасса смогут первые 10 дней после приезда в Россию не оформлять полис ОСАГО. При этом от получения страховки беженцев не освобождают, уточнила газета «Известия». Поддержать предложение готовы в профильном комитете ГД по финансовому рынку.

«Более того, мы предлагаем усилить законопроект и внести поправки в другие законодательные акты, в том числе в КоАП. Чтобы если вдруг произойдет ДТП, не возникала ответственность, связанная с отсутствием полиса», — заявил глава комитета Анатолий Аксаков.

Автор законопроекта, депутат Госдумы Константин Затулин выразил надежду, что документ рассмотрят на следующей неделе.