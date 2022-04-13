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    13 апреля 2022, 03:00

    Беженцам из Донбасса и Украины предложили дать отсрочку на страхование авто

    «Известия»: беженцам из Донбасса и Украины предложили дать отсрочку на страхование авто

    Дарья Бунякова

    Приехавшим в Россию с Украины, а также из ДНР и ЛНР захотели предоставить отсрочку на страхование машин. Законопроект об этом могут принять в первом чтении уже в апреле.

    Беженцам из Донбасса и Украины предложили дать отсрочку на страхование авто

    Отсрочку на страхование автомобилей прописали в законопроекте «О внесении дополнений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

    Согласно документу, украинцы и жители Донбасса смогут первые 10 дней после приезда в Россию не оформлять полис ОСАГО. При этом от получения страховки беженцев не освобождают, уточнила газета «Известия». Поддержать предложение готовы в профильном комитете ГД по финансовому рынку.

    «Более того, мы предлагаем усилить законопроект и внести поправки в другие законодательные акты, в том числе в КоАП. Чтобы если вдруг произойдет ДТП, не возникала ответственность, связанная с отсутствием полиса», — заявил глава комитета Анатолий Аксаков.

    Автор законопроекта, депутат Госдумы Константин Затулин выразил надежду, что документ рассмотрят на следующей неделе.