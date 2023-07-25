Транспорт 25 июля 2023, 12:45 Бесплатный прокат новых электровелосипедов по безлимитным «Единым» заработал в Москве Поездку на электровелосипедах 2.0 в Москве сделали бесплатной по безлимитным «Единым» РИА «Новости»

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Электровелосипеды версии 2.0 заработали в городе. Жители и гости столицы смогут бесплатно прокатиться на них по безлимитному «Единому» или картам москвича обучающегося. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«С 25 июля бесплатные поездки от „Велобайк“ можно совершать на всех десяти тысячах велосипедов городского велопроката», — сказал он.

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Для этого необходимо привязать карту москвича или «Единый», записанный на «Тройку», в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Затем активировать их в «Велобайке».

Москвичи смогут проехать на нем до 30 минут. Количество поездок не ограничено. Если проездной билет на 30 дней — воспользоваться бесплатно велосипедом можно 60 раз, если на 90 — 180 раз, если на 365 дней — 390 раз.

Ликсутов добавил, что благодаря поездкам на велосипедах жители столицы экономят время, деньги и вносят значительный вклад в улучшение экологии города.

Ранее сообщили, что тарифы на аренду велосипедов в Москве снизили до конца сезона.