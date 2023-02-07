Транспорт 07 февраля 2023, 10:33 Бесплатные авиабилеты участникам спецоперации предложили оформлять онлайн, а не в кассах «Коммерсант»: Минтранс предложит открыть онлайн-продажи авиабилетов участникам СВО rawpixel

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Участники спецоперации покупают льготные билеты к местам реабилитации и службы в кассах, но инициативная группа предложила Минтрансу и авиакомпаниям перевести процедуру в онлайн-формат. Об этом рассказал «Коммерсант».

Военнослужащие имеют право на льготу — бесплатный билет для себя и членов семьи на реабилитацию, к новому месту службы или в командировку. Пока сделать это можно только офлайн, то есть в кассах при предъявлении заполненных от руки и подписанных командирами воинских перевозочных документов. Инвалиды-колясочники пожаловались на неудобства депутату Госдумы Андрею Кузнецову.

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Инициативная группа обратилась в Минтранс и авиакомпании. Она предложила разрешить участникам спецоперации сначала бронировать билеты онлайн и только потом идти за ними в кассу с нужными документами. В Минтрансе заявили, что идею пока обсуждают.

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Представители нескольких авиакомпаний сказали, что с технической точки зрения сделать это несложно, например, через систему ваучеров, сертификатов или отдельную вкладку бронирования, но это может занять время. Главная сложность, по их мнению, появится при отчетности и расчетах с Минобороны. Они предложили для введения онлайн-бронирования билетов изменить регламент, интегрировать продажи с ЕАИС и порталом госуслуг, а также продумать, как отслеживать превышение квоты.

Участники спецоперации, в том числе призванные по частичной мобилизации, также имеют право на медицинские и налоговые льготы, получение дополнительного профессионального образования и ежемесячной доплаты к пенсии.