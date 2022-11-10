Транспорт 10 ноября 2022, 04:09 Бесплатные абонементы от Бирюлево до Павелецкого вокзала разрешили записывать на «Тройку» РИА «Новости»

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Пассажиры ЦППК получили возможность записать на карты «Тройка» бесплатные абонементы от Бирюлево до Павелецкого вокзала. Воспользоваться ими можно будет с 14 ноября.

«Компания вводит для пассажиров из районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное бесплатные абонементы рабочего дня на Павелецком направлении в связи с закрытием части Замоскворецкой линии метро. Они дают право на проезд на обычных электропоездах в любое время по будням от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная до Павелецкого вокзала и обратно», — сообщила Центральная пригородная пассажирская компания.

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Абонементы начнут работать с 14 ноября и будут действовать в течение одного месяца. Пассажирам напомнили, что «Тройку» нужно будет обязательно прикладывать к турникетам или валидаторам.

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Участок между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замоскворецкой линии метро закроется 12 ноября. Движение поездов остановят для проведения ремонтных работ. Добраться до центра пассажиры смогут, в том числе, на поездах ЦППК Павелецкого и Курского направлений.