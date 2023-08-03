Транспорт

03 августа 2023, 15:06

Бесплатную воду начали раздавать на автовокзалах в Москве из-за жары

Дептранс Москвы начал бесплатно раздавать воду на столичных автовокзалах из-за жары

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На автовокзалах столицы из-за жары начали раздавать бесплатную воду. Об этом сообщил в Telegram-канале дептранс Москвы.

Пассажиры могут получить воду на автовокзалах «Саларьево», «Центральный», «Орехово», «Северные Ворота».

В Москве стоит жара, поэтому мы начали бесплатно раздавать питьевую воду на автовокзалах и автостанциях столицы.

Максим Ликсутов

Глава дептранса Москвы

Глава дептранса заверил, что раздачу воды также организуют и в других точках, если это потребуется.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары. Температура воздуха в столице в четверг может достичь 31 градуса.

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