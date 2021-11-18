Беспилотный внедорожник Hyundai представили в Лос-Анджелесе
РИА ФАН: автомобиль стал прототипом будущей линейки Ioniq 7
Посетителям автомобильного салона в Лос-Анджелесе представили беспилотный электрический внедорожник Hyundai Seven. Автомобиль является прототипом будущей линейки Ioniq 7, написало РИА ФАН.
Особенность автомобиля заключается в его дизайне. Разработчики оснастили электрокар двухъярусной передней светотехникой и прямоугольными колесными арками. А плоский капот и уникальные диски обеспечивают автомобилю улучшенную аэродинамику при движении.
Также изменилось количество дверей. Со стороны водителя она только одна, а с пассажирской стороны — две. В самом внедорожнике встроен холодильник для напитков и другие необычные мелочи.
Управлять автомобилем можно за счет специального джойстика, который установлен в подлокотнике. Также в авто нет руля и педалей.