Беспилотный внедорожник Hyundai представили в Лос-Анджелесе

Посетителям автомобильного салона в Лос-Анджелесе представили беспилотный электрический внедорожник Hyundai Seven. Автомобиль является прототипом будущей линейки Ioniq 7, написало РИА ФАН.

Особенность автомобиля заключается в его дизайне. Разработчики оснастили электрокар двухъярусной передней светотехникой и прямоугольными колесными арками. А плоский капот и уникальные диски обеспечивают автомобилю улучшенную аэродинамику при движении.

Также изменилось количество дверей. Со стороны водителя она только одна, а с пассажирской стороны — две. В самом внедорожнике встроен холодильник для напитков и другие необычные мелочи.

Управлять автомобилем можно за счет специального джойстика, который установлен в подлокотнике. Также в авто нет руля и педалей.