На скоростной платной трассе М11 «Нева» организуют беспилотный транспортный коридор. Соглашение по его организации планируется подписать 3 июня во время Петербургского международного экономического форума.

Документ подпишут КамАЗ, «Национальная телематическая система» (НТС), X5 Retail Group и Первая экспедиционная компания. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Минтрансу РФ.

Коридор от Москвы до Санкт-Петербурга, по словам гендиректора и совладельца НТС Алексея Нащекина, нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков, которые будут перевозить грузы между логистическими терминалами. Движение планируется запустить в 2024 году.

«Задача состоит из двух частей: нужна новая инфраструктура и новый транспорт, беспилотники. Варианта создания инфраструктуры два: государственно-частное партнерство и строительство ее Минтрансом за бюджетные средства с дальнейшим предоставлением доступа на равных правах всем желающим», — рассказал изданию Нащекин.

По расчетам НТС, на оборудование одного километра трассы понадобится шесть миллионов рублей. Длина беспилотного коридора составит 669 километров. Всего на его строительство понадобится около четырех миллиардов рублей.