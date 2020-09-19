Беспилотный трамвай протестируют в Москве

«По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией „Яндекс“ начнут тестировать первый трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу», — заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он верит, что беспилотному городскому транспорту принадлежит будущее. Такой автомобиль может двигаться почти круглые сутки, семь дней в неделю и при этом строго придерживаться заданного расписания и маршрутов, написало РИА ФАН.

Все эти положительные эффекты важны, отметил Ликсутов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина представители Департамента транспорта продолжают поддерживать новые технологии.

«Мы находимся в постоянном поиске новейших решений и заинтересованы в том, чтобы такие высокотехнологичные компании как „Яндекс“ работали в Москве», — добавил глава Дептранса.

Сейчас по дорогам Москвы передвигается около сотни беспилотных автомобилей. Всего они преодолели почти пять миллионов километров.

Беспилотники помогут снизить заторы на трассах и повысить безопасность дорожного движения. В частности, исключается человеческий фактор при вождении, что позволяет предотвратить более 70% аварий.

Ранее «Яндекс» специально создал компанию Yandex Self-Driving Group. Ее сотрудникам поручили заниматься беспилотным транспортом. Для этого в новую организацию вложат 100 миллионов долларов и выдадут конвертируемый заем еще на 50 миллионов долларов.