Беспилотный автомобиль скорой помощи создадут в Германии

К 2025 году может появится беспилотная машина скорой помощи. Функцию по ее изготовлению взял на себя немецкий концерн Volkswagen. Об этом рассказало ИА НСН со ссылкой на выставку, посвященную развитию транспортных систем будущего, которая прошла в Германии.

По словам представителей компании, в новом автомобиле не будет системы управления. В салоне установят два кресла и необходимое медицинское оборудование. Остальные подробности пока не разглашаются.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов рассказал, что запуск беспилотных автомобилей в России позволит сократить количество аварий со смертельным исходом на восемь процентов.