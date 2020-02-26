Беспилотные машины смогут тестировать в Подмосковье. Список регионов для испытаний расширили

Беспилотные автомобили будут тестировать еще в 11 регионах России, в том числе в Московской области. До этого их полтора года можно было запускать только в Москве и Татарстане.

С 1 марта 2020 года беспилотные автомобили можно будет увидеть во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, Республике Чувашии, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в постановлении правительства на портале правовой информации.

Как и в Москве и Татарстане, испытания в этих 11 регионах продлятся до 1 марта 2022 года.

Эксперимент проводится с 1 декабря 2018 года. После его окончания Минпромторг разработает требования безопасности к беспилотным автомобилям и методам их испытаний. МВД по результатам тестирования должно представить предложения по дальнейшему применению беспилотного транспорта на российских дорогах.

На прошлой неделе испытания такси проходили в Московской области. Экипажи тестировали на площадке в Сколкове и на полигоне в Одинцовском городском округе, сообщало радио Sputnik.