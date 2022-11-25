Транспорт 25 ноября 2022, 02:03 Беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Петербургом в 2023 году Замглавы МЭР Колесников: беспилотные грузовики начнут ездить по трассе М-11 в 2023 году РИА «Новости»

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Эксперимент с движением беспилотных грузовиков запустят на трассе М-11 в 2023 году. Он поможет ускорить развитие подобного транспорта в стране, заявил замминистра экономического развития Максим Колесников.

«Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году. Недавно установленный правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране», — отметил он.

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Эта программа станет уже четвертой по беспилотникам, для использования которых применили механизм ЭПР. Как напомнили в ведомстве, в ближайшие три года планируется опробовать цифровые инновации по коммерческой эксплуатации беспилотных грузовиков. Транспорт будет ездить как с водителем-испытателем, так и без него. Во втором случае управлять большегрузом будут удаленно инженер-испытатель и диспетчер.

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В Минэкономразвития пояснили, что беспилотные грузовики помогут сократить время доставки грузов. Такой вид транспорта позволит сделать перевозки более экологичными и исключат влияние человеческого фактора.