facebook_pixel
    17 августа 2021, 21:49

    Беспилотные автомобили протестируют на дорогах Петербурга

    Арина Бобкова

    Тестирование беспилотных автомобилей начнется в нескольких российских городах, включая Санкт-Петербург. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Передвижение беспилотных автомобилей не предусматривает наличия инженера-испытателя в салоне. Лидирующие позиции в разработке беспилотных автомобилей на данный момент занимают «Яндекс», КамАЗ и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, передали «Невские новости».

    В 2018-м году уже стартовали испытания беспилотников на дорогах общего пользования, однако в автомобиле присутствовали инженеры.