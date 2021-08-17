Беспилотные автомобили протестируют на дорогах Петербурга

Тестирование беспилотных автомобилей начнется в нескольких российских городах, включая Санкт-Петербург. Об этом сообщила Lenta.ru.

Передвижение беспилотных автомобилей не предусматривает наличия инженера-испытателя в салоне. Лидирующие позиции в разработке беспилотных автомобилей на данный момент занимают «Яндекс», КамАЗ и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, передали «Невские новости».

В 2018-м году уже стартовали испытания беспилотников на дорогах общего пользования, однако в автомобиле присутствовали инженеры.