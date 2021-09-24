Беспилотное такси запустят в экспериментальном режиме в Иннополисе

В Иннополисе (Татарстан) внедрят экспериментальный режим, который позволит полностью работать беспилотному такси. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным информагентства, беспилотное такси запустили в Иннополисе в 2018 году на базе машин компании «Яндекс». При этом все авто курировали водители, которые следили с переднего пассажирского сидения за ходом испытаний. Отмечается, что за все это время беспилотные такси не допустили ни одной аварии.

«Благодаря совместной работе мэрии Иннополиса и команды проекта беспилотных технологий „Яндекса“ трехлетний эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей уже можно считать успешным», — цитирует заместитель премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова «Политика Сегодня».