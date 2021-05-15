Беспилотное такси Waymo застряло на дороге и сбежало от техподдержки

Беспилотное такси Waymo застряло на дороге в США из-за конусов, а потом попыталось удрать от сотрудников техподдержки. Видео появилось на YouTube.

Waymo, дочерняя компания холдинга Alphabet, несколько лет тестирует полностью беспилотные машины в пригороде Финикса, штат Аризона. В октябре там открылся сервис автономных такси. Местный студент Джоель Джонсон публикует видеоотчеты на YouTube.

Десятки поездок авто от Waymo выполняло все без ошибок. Однако в мае Джонсон зафиксировал автомобиль, который сначала заблокировал движение на трассе, а потом попытался сбежать от приехавшей команды техподдержки.

Такси выполняло штатную автономную поездку. Спустя время на одном из перекрестков оно остановилось: автомобиль хотел повернуть направо, но на той полосе стояли дорожные конусы. Для автономной системы это оказалось проблемой. Автомобиль подождал несколько минут и все-таки повернул, но потом остановился между полосами, снова заметив конус.

Со студентом связался оператор и сказал, что специалисты не могут взять на себя удаленное управление. Единственное, что было им посильно, — направить беспилотник командами. В итоге такси создало небольшую пробку, а компания вызвала специальную мобильную команду техподдержки, которая помогает эвакуировать авто в затруднительных ситуациях.

Техподдержка приехала за несколько минут. К Джонсону подошел сотрудник и задал несколько вопросов. После этого беспилотник внезапно снова поехал, сбежав от эвакуаторов. Однако на дороге вскоре опять оказались конусы. На этот раз сотрудник техподдержки догнал такси и перевел управление в ручной режим.

Позже в Waymo рассказали Джонсону, что машина распознала «нетипичную дорожную ситуацию» и обратилась к оператору за дополнительной информацией о маршруте. Специалист дал такси неверные указания, из-за чего система не решила ситуацию самостоятельно.

«Эта ситуация — исключение из правил. Люди игнорируют остальные мои 53 ролика, где все работало отлично. Я просто стараюсь быть честным. Как я смогу доказать, что это хорошая технология, если буду скрывать ее ошибки?» — рассказал Джонсон.