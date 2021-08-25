Беспилотное такси начало курсировать в Сан-Франциско

Автомобильная компания Waymo, специализирующаяся на беспилотниках, запустила новую программу такси в Сан-Франциско. Жители города смогут прокатиться на электрическом Jaguar I-PACE. Об этом рассказал NEWS.ru со ссылкой на сайт производителя.

Пока программа работает в тестовом режиме. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо скачать приложение Waymo One. После завершившейся поездки следует обязательно оставить отзыв. При этом он должен быть не публичным.

Участникам через приложение нужно вызвать такси и указать место, где они будут ждать его. В салоне автомобиля установлен специальный экран, на котором транслируется происходящее на дороге. В нем также имеется кнопка для остановки транспортного средства. Машиной могут воспользоваться и маломобильные пассажиры.