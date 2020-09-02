Беспилотное движение поездов метрополитена запустят в Казани
Он подчеркнул, что сперва необходимо создать рабочую группу. По его словам, для более подробного изучения вопроса нужно подключить представителей исполнительного комитета Казани и минтранса, а также министерства дорожного хозяйства Татарстана. Еще потребуется помощь специалистов организаций «Трансмашхолдинг» и «Метроэлектротранс», пишет сайт «Политика сегодня».
«Проект внедрения беспилотного движения в метро находится на стадии проработки. При условии, что будут учтены все особенности работы казанского метрополитена, эксплуатирующая организация к реализации проекта готова», — подчеркнул Шакиров.
Куратор пояснил, что в настоящий момент рано говорить о сокращении машинистов. То же самое он ответил и на вопрос о полном отсутствии человеческого фактора на случай неисправности системы.
Завод «Метровагонмаш» отправил казанскому «Метроэлектротрансу» новый поезд метро весной нынешнего года. В вагонах предусмотрено электродинамическое торможение состава до полной остановки.