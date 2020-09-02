Беспилотное движение поездов метрополитена запустят в Казани

Беспилотное движение поездов в метро планируют запустить в Казани, сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета города, курирующий вопросы транспорта, Ильдар Шакиров.

Он подчеркнул, что сперва необходимо создать рабочую группу. По его словам, для более подробного изучения вопроса нужно подключить представителей исполнительного комитета Казани и минтранса, а также министерства дорожного хозяйства Татарстана. Еще потребуется помощь специалистов организаций «Трансмашхолдинг» и «Метроэлектротранс», пишет сайт «Политика сегодня».

«Проект внедрения беспилотного движения в метро находится на стадии проработки. При условии, что будут учтены все особенности работы казанского метрополитена, эксплуатирующая организация к реализации проекта готова», — подчеркнул Шакиров.

Куратор пояснил, что в настоящий момент рано говорить о сокращении машинистов. То же самое он ответил и на вопрос о полном отсутствии человеческого фактора на случай неисправности системы.

Завод «Метровагонмаш» отправил казанскому «Метроэлектротрансу» новый поезд метро весной нынешнего года. В вагонах предусмотрено электродинамическое торможение состава до полной остановки.