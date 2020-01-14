Беспилотники «Яндекса» добрались до Лас-Вегаса

Беспилотные автомобили «Яндекса» представили на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе. Машины компании проехали семь тысяч километров по улицам города без пилота. Во время мероприятия испытать детище «Яндекса» смогли посетители.

С 5 по 10 января в американском Лас-Вегасе (штат Невада) прошла выставка Consumer Electronics Show (CES), на которой присутствовал «Яндекс» со своими беспилотными автомобилями. Они могут передвигаться вообще без людей в салоне, следует из пресс-релиза компании, который есть в распоряжении «360».

По дорогам Невады ездят более 200 машин других компаний без водителя как такового, однако в салонах всех авто сидит человек — инженер-испытатель, контролирующий действия беспилотника. «Яндекс» появился на выставке благодаря тому, что автомобили компании могут ездить без водителя, инженера-испытателя и любого другого человека, который в любой момент может взять управление на себя.

Автомобили российской компании, готовясь к CES-2020, проехали по Неваде несколько тысяч километров. Искусственный интеллект беспилотников проверяли в разных условиях — темное и светлое время суток, в интенсивном трафике и наоборот, а также изучали, как машина себя ведет при изменении погоды.

Уже на выставке беспилотники «Яндекса» преодолели демонстрационный маршрут длиной 6,7 километра. Он включал многополосные участки, сложные повороты со встречным разъездом и пешеходные переходы.

За шесть дней CES на автомобилях прокатились сотни гостей, в том числе вице-губернатор штата Мичиган Гарлин Гилкрист. Этот штат уже давно интересуется развитием в регионе беспилотного транспорта.

У «Яндекса» есть опыт эксплуатации беспилотного транспорта без человека за рулем в Иннополисе, но для нас важна возможность тестировать свою технологию в новых условиях. Пока во всем мире есть буквально несколько мест, где это разрешено, и нам важно это использовать Дмитрий Полищук руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекс».

Следующая цель «Яндекса» — показать возможности своих беспилотников на Североамериканском международном автосалоне в Детройте.