Россиянам рассказал, как предотвратить «протухание» бензина в бензобаке

Бензин на АЗС, которым автомобилисты заправляют свои машины, по сути является самым настоящим коктейлем, который взболтали и перемешали для получения заданных характеристик. Если автомобильное горючее не использовать, то оно может попросту «протухнуть» и стать опасным для топливной системы и мотора.

Разумеется, на следующий день после заправки машины с бензином или дизтопливом ничего не случится, отмечается в материале на портале «Автовзгляд». Однако ГОСТ допускает максимальный срок хранения топлива только в пределах двух лет. А специализированная литература рекомендует держать топливо неиспользованным не дольше года.

В некоторых отраслевых рекомендациях сказано, что пакет присадок (они отвечают, преимущественно, за октановое число бензина), сохраняет свои свойства в течении 14 суток. После этого результаты естественных процессов разложения веществ становятся явными. Проще говоря, если заправленное авто простоит без движения пару недель, то у него в баке топливо будет уже не с заявленным октановым числом.

Само по себе постепенное падение октанового числа не слишком страшная вещь. Проблема заключается в том, что продукты разложения присадок остаются-то в топливе. Контактируя с кислородом вещества окисляются. И все это оказывается в баке машины.

Чем дольше топливо находится в баке, тем больше в нем появляется посторонних примесей. На дне бензобака может даже появиться нерастворимый осадок, который может вывести из строя топливный фильтр и насос, когда авто будут заводить. Растворенные в топливе посторонние вещества попадут в камеру сгорания, а это уже приведет к образованию нагара и лакоподобных отложений.

Это значит, что бензин или дизтопливо могут со временем «протухнуть» в бензобаке. Избежать этой неприятности можно. Для этого необходимо не давать машине стоять долгое время, чтобы топливо обновлялось: не реже, чем раз в пару недель, пока все присадки в нем целы, указано в материале.