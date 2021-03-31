Россиян предупредили о подорожании бензина к лету

Биржевая стоимость бензина стала выше розничной минимум в пяти регионах России. Это может привести к подорожанию топлива уже к лету. Кроме того, к этому времени может произойти массовое банкротство заправок.

Оптовые цены выросли на бензин во Владивостоке, а также на Сахалине, в Тверской области, Хабаровском и Приморском краях. Резкий рост наблюдался с декабря 2020 года по март, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы повысили цены поставок на 20-30%.

«Фактически АЗС вынуждены покупать топливо на бирже по цене дороже, чем в рознице. И к этим ценам нужно еще прибавить около пяти рублей на литр, которые составляют дополнительные затраты заправок», — пояснил глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков.

Он добавил, что такая ситуация может привести к банкротству заправок. При этом к лету цены на бензин повысятся. В Минэнерго отметили, что затраты на перевозку нефтепродуктов поездами в ДФО предложили субсидировать. Но это не касается экспортных поставок. Речь идет о сумме до четырех тысяч рублей за тонну бензина. Если предложение одобрят, то оптовые цены на топливо пойдут вниз.