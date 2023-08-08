Транспорт 08 августа 2023, 18:13 Бензин в Москве в среднем подорожал за месяц на рубль Бензин на заправках в Москве в среднем подорожал на один рубль за месяц РИА «Новости»

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Цены на бензин в столице в среднем выросли на один рубль за прошедший месяц. Подорожание коснулось как Аи-92, так и Аи-95. Такие данные опубликовали на сайте Московской топливной ассоциации.

По данным специалистов, средневзвешенная цена дизельного топлива за последнюю неделю достигла 59,25 рубля за литр. Рост цены наблюдается с начала месяца. Свой рекорд она побила уже в пятый раз только за август.

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Средняя стоимость бензина Аи-92 составила 50,14 рубля за литр, Аи-95 — 55,57 рубля. Обе марки за неделю прибавили больше 20 копеек.

В то же время бензин Аи-100 или марки 98+ подорожал на 46 копеек — до 66,28 рубля.

Ранее стало известно, что белорусское топливо может уйти из России из-за сокращения бюджетных выплат по демпферу — операции станут невыгодными для белорусских производителей.